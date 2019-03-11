أستاذ علوم سياسية: سعد زغلول كان زعيمًا فريدًا ...فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن "سعد زغلول كان زعيمًا فريدًا، وكانت مطالبه الثورية جامعة وشاملة، وأولها كانت إلغاء الحماية البريطانية على مصر".



وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "مطالب سعد زغلول وجدت التفافًا شعبيًا كبيرًا، واحتجاجات شعبية، وقطع السكك الحديدية، وكان سعد زغلول خير ممثل للشعب".



وتابعت أن "فكرة التوكيل لسعد زغلول كانت عبقرية في حينها، حيث أنه تحرك باسم الشعب وغاندي الزعيم الهندي السابق، قال إنه تأثر بأفكار ثورة 19، والثورة نقطة فارقة تاريخ الحركات السياسية".



