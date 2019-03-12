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تعليم

تحليل المخدرات للعاملين بجامعة القاهرة.. اليوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامى
تطلق جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة من كافة الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، وتُجري الحملات من خلال المركز القومي للسموم التابع للجامعة.

وأكدت جامعة القاهرة، أنها ستطبق القانون بحسم وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي متعاطي من العاملين أو الممتنع عن التحليل.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعمل أنشطة تثقيفية وندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، واستضافة نخبة من الأطباء والإعلاميين للتعريف بأضرار المخدرات.

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