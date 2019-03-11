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حفيد سعد زغلول: ثورة 19 أفرزت أقوى حزب سياسي مصري.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:33 م
سعد زغلول
سعد زغلول
أيمن سيد
قال محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم الراحل سعد زغلول، إن "بعد ما عانته مصر في الفترة الأخيرة كان عليها استحضار الدروس المستفادة من ثورة 1919".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "ثورة 19 خلاصة تجربة مصرية لرجال وزعماء استحقوا أن نخلدهم في التاريخ".

وتابع أن "ثورة 19 أفرزت أقوى حزب سياسي مصري في وقتها وهو الوفد، وجدي صادق جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وانطلق بأفكاره من أجل الثورة على المحتل والنهضة بمصر".

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