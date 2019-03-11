حفيد سعد زغلول: صلة القرابة مع الزعيم الراحل يضع علينا مسئولية ..فيديو

قال محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم الراحل سعد زغلول، إن قرابتنا مع الزعيم سعد زغلول يضع مسؤولية علينا كعائلة، بأنه يجب أن نحفظ التواريخ ويكون لدينا التفاصيل الكاملة عن الزعيم الراحل ورحلته".



وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "سيرة سعد زغلول تعرضت للتهميش منذ ثورة 1952، ولكن الآن حدث عودة لذكراه بجانب محمد نجيب، وغيرهم من الزعماء المنسيين".



وتابع أن "الاحتفال بسعد زغلول بدأ في كفر الشيخ 1971 أثناء عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وقبلها لم نشهد أي احتفال بذكرى الزعيم الراحل".



