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منوعات

إدوارد يحيي حفل عبدالرحمن ونهى عبد العزيز

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:32 م
المخرج عبدالرحمن
المخرج عبدالرحمن زهران والمهندسة نهي عبدالعزيز
قسم المنوعات
احيا الفنان والمطرب ادوارد حفل زفاف المخرج عبدالرحمن زهران والمهندسة نهي عبدالعزيز والذي أقيم في أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر حفل الزفاف كل من الفنان إدوارد والفنان تامر شلتوت و الاعلامية مروة صبري ونانسي مجدي ورنا عرفة والإعلامي عمر زهران والإعلامية سماح سمير.

وتتقدم صدى البلد بالتهنئة للعروسين متمنين من الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة.

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