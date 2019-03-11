والد حفيدة أم كلثوم يكشف تفاصيل مشاركتها فى أراب جوت تالنت.. فيديو

قال نبيل المرسي، والد سناء حفيدة أم كلثوم، إن "ابنته شاركت في برنامج (عرب جوت تالنت) وحصلت على الباظ الذهبي في أول مشاركة لها، وأول مباشر يوم 30 مارس .



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: "أنا برفقتها وابنتي من فلاحي هذه البلد، وتحب مصر بشدة، وأم كلثوم لا تتكرر أبدًا، ويشرفني أنها حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم".



وتابع: "نتمنى مساندة الشعب المصري لنا، حتى نحصل على المركز الأول في المسابقة بإذن الله".

