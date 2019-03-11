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طالب مصري يدرس في روسيا يرتدي الجلباب الصعيدي داخل الجامعة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:00 م
جامعة روسية
جامعة روسية
أيمن سيد
كشف مصطفى طالب مصري يدرس في روسيا، تفاصيل ارتدائه للجلباب الصعيدي أثناء احتفال جامعة «أوفا» النفطية التقنية الحكومية بروسيا، بالثقافة العربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: "أنا من مركز المنشاة بسوهاج، وأدرس بترول بروسيا، أنا صعيدي، وكنت سعيدًا بقضاء اليوم بالجلباب والشال، وكان لى أصدقاء مصريون آخرون، مهمتهم الحديث عن مصر، وتاريخها، ومعالمها السياحية".

وتابع: "عرضت مقطع فيديو كانت وزارة السياحة المصرية، قد نشرته على موقع يوتيوب دعمًا للسياحة، وحكيت نبذة عن الزي الذي أرتديه، والخامات المصنوع منها.

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