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محافظات

أوقاف أسوان تنظم دورة علمية لتنفيذ مبادرة وطن بلا إدمان

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:25 م
أوقاف أسوان
أوقاف أسوان
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية أوقاف أسوان دورة علمية مكثفة للأئمة بالمحافظة بمسجد شارع المطار، وذلك فى إطار مبادرة " وطن بلا إدمان "، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وحضر فعاليات الدورة الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، والشيخ عادل جودة مدير المتابعة ومديرى الإدارات بالمحافظة وحاضر فيها أساتذة متخصصون في علم الإجتماع ، والطب النفسى ، والطب الشرعى لبيان خطورة تعاطى المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان.

ومن جانبه قال الشيخ محمود قناوى بأن المديرية نظمت الدورة العلمية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وشارك فيها 155 إمامًا من أئمة المحافظة، حيث تضمنت الدورة العلمية التوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية .

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