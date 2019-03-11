ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التعليم: امتحانات تدريبية لـ أولى ثانوي على التابلت 24 مارس.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:20 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
البهى عمرو
قالت أمينة خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن المرحلة الحالية هى مرحلة الاعتماد على الفهم وليس الحفظ، مؤكدة أن الامتحانات التدريبية لـ الفصل الدراسي الثانى لـ أولى ثانوى ستكون يوم 24 مارس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أكد أن الامتحانات التدريبية ستكون عن طريق التابلت.

وأشارت إلى أن امتحانات شهر مايو ستكون تدريبية ، مؤكدة أن هذه الامتحانات التدريبية لن تؤثر على نتيجة الطلاب ولكن هى تدريبية.

ترشيحاتنا

الأهلي: الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع مباراة الساورة

أحمد شوبير ينعى والد نجم الأهلي ومنتخب مصر

كشف مخدرات للعاملين في ماسبيرو.. الرعاية الطبية: نؤيد بشدة.. ومسئول: سيكون مفاجئا

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الأهلي السابق

الظهور الأول للرئيس الجزائري بعد عودته من سويسرا .. فيديو وصور

مكافحة الإدمان تحذر العاملين داخل الدولة لهذا السبب

علي عبد العال يوجه نقدًا لاذعًا للحكومة.. وعمر مروان يرد: أستاذي.. تقبل عذرنا

هاشتاج زيدان يتصدر تويتر بعد توليه منصب المدير الفني لريال مدريد

أحمد موسى لـ كامل الوزير: طهر وزراة النقل من جماعة الإخوان

كامل الوزير: أزور غدا هيئة السكة الحديد للشد من أزر العاملين بها

الطفل ضحية الهجوم الشرس من كلب بالقليوبية يخضع لعملية جراحية

في أول تعليق له .. زين الدين زيدان: حان الوقت لتغيير بعض الأمور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟