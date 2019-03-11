التعليم: امتحانات تدريبية لـ أولى ثانوي على التابلت 24 مارس.. فيديو

قالت أمينة خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن المرحلة الحالية هى مرحلة الاعتماد على الفهم وليس الحفظ، مؤكدة أن الامتحانات التدريبية لـ الفصل الدراسي الثانى لـ أولى ثانوى ستكون يوم 24 مارس.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أكد أن الامتحانات التدريبية ستكون عن طريق التابلت.



وأشارت إلى أن امتحانات شهر مايو ستكون تدريبية ، مؤكدة أن هذه الامتحانات التدريبية لن تؤثر على نتيجة الطلاب ولكن هى تدريبية.

