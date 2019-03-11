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قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:29 م
ندوة بمكتبة مصر العامة
ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور
جمالات الدمنهورى
نظمت اليوم الاثنين، مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بقاعة المؤتمرات لمناقشة كتاب" قوة مصر الناعمة" للكاتب الصحفي محمود دوير.

وذلك بمشاركة أحمد بهاء الدين شعبان والشاعر أحمد يحيي وبحضور نبيل فكرى مدير تحرير جريدة المساء وكامل رحومة الكاتب والأديب البحراوى  ولفيف من الصحفيين والإعلاميين  ونخبة من الشباب والشخصيات العامة، وأدار اللقاء حمدي عبد العزيز وذلك في إطار فعاليات معرض الكتاب الرابع بدمنهور والذي تستمر فعالياته حتى 16 مارس الجاري.

وأكد الكاتب الصحفى محمود دوير، أن القوى الناعمة هي عامل أساسي في تفكيك وتجفيف منابع الإرهاب والأفكار المتطرفة مشيرا إلى أن معاناة القوى الناعمة من التأثير السلبي لتأسيس الفاشية الدينية للجماعات الإسلامية بدأ منذ عام 1928، وان العديد من العقبات التي صادفت القوة الناعمة  بعد انتصار حرب أكتوبر العظيم 1937 بالتزامن مع الانفتاح وتغير المفاهيم وظهور الإسلام السياسي مرة أخرى علي الساحة السياسية .

وأوضح " دوير"، أن القوى الناعمة بدأت تتكون في مصر مع قيام الثورة العرابية، وأنها تستطيع التأثير في الآخرين، دون اللجوء لأساليب أخرى، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في العديد من الأزمات على مر تاريخ مصر حيث كان للقوى الناعمة دور بارز في حل العديد الأزمات على الصعيد السياسي لافتا إلى أن إعادة القوى الناعمة لن يتم سوى عن طريق خطة من الدولة.
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور
قوة مصر الناعمة ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور

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