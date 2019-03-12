أكاديمية البحث العلمي تستعرض نماذج دولية لتطوير برمجيات تكنولوجيا الفضاء

قدمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقريرا استعرضت من خلاله الخطة الاستراتيجية لبرمجيات الفضاء والتي تضمنت 3 محاور رئيسية هى الرؤية والرسالة , هندسة البرمجيات فى مجال الفضاء والمحور الثالث تكنولوجيا تطبيق برمجيات الفضاء.



وتنشر "صدى البلد" تقرير الأكاديمية والذي استهل بشرح الرؤية والرسالة الخاصة ببرمجيات الفضاء للعديد من التجارب الإقليمية متضمنا التجربة الخاصة بالمملكة العربية السعودية وكيف بدأ تطور البرمجيات الخاصة بالفضاء فى مؤسسة كبيرة وهى مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولجيا.



وتم عرض الرؤية والرسالة لخطة تطوير تكنولوجيات برمجيات الفضاء, وشرح التقرير بالتفصيل كيف بدأت المملكة بتطوير برمجيات الاقمار الصغيرة التى يطلق عليها (Cube Satellite ) لتأخذ مسار التطوير من الدرجات الاولى والبسيطة التى يسهل إنجاز مخرجات منها بعدد محدود من الموارد البشرية الى ان تمكنت من إجراء برمجيات اكثر صعوبة ومتراكبة نوعا ما.



وأثناء هذا المسار عرض التقرير نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص والتهديدات التى واجهت خطة تطوير برمجيات الفضاء للتوضيح الدروس المستفادة من هذة التجربة، حيث انتقل التقرير بعد ذلك لعرض تجربة دولة الإمارات العربية لبحوث وتكنولوجيا الفضاء , وكيف نجحت دولة الإمارات من الاستفادة اقتصاديا وتكنولوجيا من خلال تطوير قطاع برمجيات الفضاء والاتصالات وكيف تنمى دولة الامارات الشقيقة العامل البشرى على المستوى التقنى العاملى , لتقف فى مصاف الدولة المتقدمة على المستوى التكنولوجى بما يخدم تقدم ورقى المجتمع .



كما قدمت التجربة الإماراتية نموذج يحتزى بة فى تعزيز دور قطاع برمجيات الفضاء في الارتقاء بمستوى التعليم والمعرفة وبناء الكفاءات الوطنية المبدعة،وفى نفس السياق تناول التقرير بعض التجارب العالمية التى يمكن ان نكتسب خبرة من الدروس المستفادة لهذة الدول بما يفيد تطوير الوضع الحالى للبرمجيات الخاصة ببرنامج الفضاء المصرى .



وكان من ضمن هذه التجارب العالمية تجربة الصين فى مجال الفضاء , وكيف نجحت الصين فى تطوير مجموعة كبيرة من برمجيات الأقمار الصناعية بمستوى متميز جدا صبّ في ميادين عديدة منها: تكنولوجيا الإتصالات والبث الفضائي، الأبحاث العلمية والإختبارات التكونولوجية، تحديد موارد الأرض ورصدها، الملاحة وتحديد المواقع بالإضافة إلى تطوير سلسلة من الأقمار الصناعية الخاصة برصد التغيّر البيئي والكوارث الطبيعية.



وتعد التجربة الصينية اكثر تشعبا فى مجال ابحاث برمجيات الفضاء حيث تنوع التطوير بين ابحاث برمجيات خاص بتحليل ودراسة الفضاء البعيد (Deep Space research) , إكتشاف الفضاء الخارجي وتطوير المفهوم السائد عن الأرض. الربط القوى ما بين التطبيقات (Typical Application System ) وتطوير البرمجيات, البرمجيات المتخصصة فى قطاع التشغيل والمحطات الأرضية .



وتناول التقرير التجربة الهندية فى مجال البرمجيات وكيف تنافس الهند عالميا الان فى مجال تطوير البرمجيات حيث تقوم الهند بالاعتماد الكبير على مبرمجيها وخبراتهم فى التطوير , كما وضعت خطة للاستفادة من تقنيات الفضاء بما يتناسب مع طبيعة وظروف الهند كالتحذير من الكوارث والتخطيط العمرانى إلى أن وصل إلى تعليم الكبار من خلال برامج التوعية.



التجربة الهندية تناولت ايضا برمجيات الخاصة بقاذفات الأقمار الصناعية حيث وصلت الهند الى المستوى الذى تعتمد فيه على تكنولوجيات الاطلاق المتطورة محليًا .



وتقوم الهند بالاطلاق لدول اخرى حيث اكتسبت ثقة العالم فى التطوير من خلال مجموعة تجارب ناجحة على المستوى الذى يميزها فى مصاف الدول التى تقوم بإطلاق الاقمار الصناعية مثل روسيا والصين وفرنسا وبعض الدول الاخرى.



وعرض التقرير التجرية الكندية فى تطوير برمجيات الفضاء واستخداماتها السلمية مثل مراقبة الأرض و علوم الفضاء والاستكشاف و الإتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية والتوعية الفضائية والتعليم.



ويعتبر النموذج الكندى نوعا ما نموذج يصعب الاقتداء به فى مسار برمجيات وتكنولوجيا الفضاء حيث يعتمد من حيث الدعم اللوجيستى على اطراف غير كندية مثل الولايات المتحدة الامريكية مما يجعل مسار التطوير لهذة التجربة يخدم مصالح الولايات المتحدة فى المقام الاول .



وعرض هذا النموذج للوقوف على أوجه التعدد والاختلاف التى تتحكم فى رؤيه وأهداف كل تجربة من تجارب تطوير البرمجيات حيث كانت رسالة البرنامج الكندى هى السعي لتحقيق التفوق بشكل جماعي كذلك الدعوة إلى موقف الموجهة إلى العميل ومنها دعم والإتصالات المفتوحة والتعهد بالتعاون والعمل مع الشركاء لمصلحتنا المتبادلة.



وكانت التجربة النيجيرية حاضرة فى صدر هذة الدراسة، حيث تعتبر نموذجا ناجحا على المستوى الاقليمى فى تطوير الكوادر البشرية التى تدعم نجاح هذا القطاع المهم من قطاعات التطوير والبحث العلمى منذ أن أطلقت برنامجها الفضائى، أصبح استكشاف الفضاء واستغلال الموارد الفضائية من العوامل السائدة في مجال الإتصالات، والأمن القومي، إدارة الموارد الطبيعيه، والتنبؤ، والملاحة، وإدارة الكوارث الطبيعية.



والهدف من سياسة برنامج الفضاء لدولة نيجيريا هو جعل أبحاث الفضاء وأنشطة التنمية جزءا من الاستراتيجيات الشاملة للتنمية الوطنية المستدامة.



وأشار التقرير إلى إمكانية ان نقترح المهمة الأساسية لتطوير تكنولوجيات البرمجيات الفضائية، وهى وضع خطة تطويرية ذات رؤية بعيدة الأجل، وذلك بعد عرض الامثلة المشار إليها آنفا من اماكن وجهات مختلفة من العالم ودراسة هذة النماذج دراسة تحليلة وافية , وأخذ الجزء الذى يمكن ان يفيد تطوير تكنولوجيات وبرمجيات الفضاء فى مصر , ثم الدروس المستفادة من معظم هذة التجارب وإستقراء اتجاة وخطوات التطوير لوضع رؤية مصرية إيجابية من خلال تحليل ومقارنات ومن خلال الوضع الحالى من وجود هيئة الأستشعار من البعد وعلوم الفضاء و التخطيط لإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومن خلال التجربه السابقة مع الجانب الأوكرانى