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أخبار البلد

رئيس مجلس الشباب المصرى: أطلقنا مبادرة هتقدرى لتمكين المرأة المعيلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
أمل مجدى عدسة أشرف العمدة
قال محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصرى، لدينا وحدة قضايا المرأة لتعزيز دور المرأة فى المجتمع، لأنها الأم والصديقة والشريكة فى العمل وشريك اساسى فى بناء المجتمع .

وأضاف ممدوح فى احتفالية مجلس الشباب المصرى بيوم المرأة العالمى ،قائلا؛ أطلق المجلس مبادرة هتقدر لتمكين المرأة المعيلة ليكون لها مصدر دخل خاص بها ، ولدينا مبادرة المشغل الخاص بالمرأة المطلقة والأرملة سيتم افتتاحه فى نهاية هذا الشهر الشهر.

وأكد أن المجتمع ينظر نظرة دونية للمطلقة ، لافتًا لأن المجلس عمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وتمنى أن يصدر قريبًا .

وفى الختام عرض مجلس الشباب المصرى فيلم لنماذج من القيادات النسائية عبر التاريخ منها :كليوبترا حكمت مصر 21 عامًا ، لطيفة النادى أول كابتن طيار مصرية ، سميرة موسى أول عالمك ذرة ، والأميرة فاطمة اسماعيل راعية العلم التى أسست أول جامعه بمصر .
رئيس مجلس الشباب المصرى: أطلقنا مبادرة هتقدرى لتمكين المرأة المعيلة
رئيس مجلس الشباب المصرى: أطلقنا مبادرة هتقدرى لتمكين المرأة المعيلة

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