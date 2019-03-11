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رئيس مصلحة الجمارك : القانون الحالي مر عليه 55 سنة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:30 م
كمال نجم رئيس مصلحة
كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
أيمن سيد
قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن قانون الجمارك الحالى مر عليه 55 سنة ولم يتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة. 

وأضاف نجم فى حواره لبرنامج " آخر النهار" انه يجب ان يكون هناك قانون جديد وتم استطلاع رأى جميع الجهات والغرف التجارية ووضعه للحوار المجتمعى ودراسة الافكار المقدمة ، مشيرا الى التقدم لمجلس النواب بالقانون الجديد .

وتابع ان القانون الجديد سيكون له مميزات جيدة من جميع النواحى ومنها القضاء على مشكلة التكدس بالميناء وسرعة الاجراءات .

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