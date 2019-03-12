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أخبار البلد

رئيس لجنة السياحة الدينية يوضح مميزات الحج البري

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:00 ص
الكعبة الشريفة
الكعبة الشريفة
محمد الاسكندرانى
قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن برامج الحج البري بها العديد من المميزات.

وأوضح "ابراهيم" فى تصريحات صحفية، أن حجاج البرى يقيمون لعدة أيام في فنادق الـ5 نجوم القريبة من المسجد الحرام، والتي تقدم بوفيه مفتوح لهم.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن حجاج البري يتمتعون أيضا بتأمين طبي مماثل لباقي البرامج سواء ٤ او ٥ نجوم، ولكن يزيد الحج البري في وجود تأمين اضافي على الأتوبيس، مشيرا إلى أن أسعاره تبدأ من ٥٣ ألف جنيه.

وأشار إلى أن مدة برنامج الحج البري من ١٨ الى ٢٠ يوما، ما يمنحهم فترة كافية للتمتع روحيا بالأماكن المقدسة.

وسيغلق باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى، يوم 17 مارس الجاري، علي ان تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 36 ألفا من بينهم لأداء الحج هذا العام، في 27 مارس.

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