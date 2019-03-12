إحدى ضحايا وظائف الإعلانات الوهمية: كنت عاوزة أشتغل أثناء الدراسة

قالت سارة محمود إحدي ضحايا وظائف الإعلانات الوهمية، إنها كانت تأمل في الحصول على عمل خاص بها بعد انتهاء المرحلة الدراسية، موضحة أنها بدأت في البحث على السوشيال ميديا عن عمل أثناء دراستها .



وأضافت خلال لقائها ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " ONE"، أن أكثر الأعمال انتشارا هي خدمة الـ"كول سنتر"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتحصيل بعض الأموال للحصول على استمارة البيانات الخاصة بالتقديم: "كنت بدفع فلوس على استمارة البيانات".



وأوضحت أن المميزات المعلن عنها عبر السوشيال ميديا في غاية الانجذاب والطموحات، التي يتطلع إليها بعض الفتيات أثناء فترة الدراسة.