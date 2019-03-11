ننشر المساحات المبدئية لزراعة الأرز بالشرقية

حصل موقع صدى البلد على صورة من الكشوف الخاصة والمحدد بها المساحات التي تمت الموافقة عليها لزراعة الأرز هذا العام بعدد من مراكز محافظة الشرقية وخاصة بعد موافقة وزير الموارد المائية والري ووزارة الزراعة.



وتم تحديد مساحة قدرها 3290 فدانا بمركز ابوحماد و 41750 فدانا بمركز الحسينية و 22450 فدانا بمركز فاقوس و 6500 فدان بمركز بلبيس و 4000 فدان بمركز مشتول السوق و 17000 فدان بمنشأة أبو عمر و15000 فدان بمركز الزقازيق و 10000 فدان بمركز ههيا .



وكذلك 5250 فدانا بمركز الإبراهيمية و 12500 فدان بمركز ابوكبير و 25460 فدان بمركز أولاد صقر و 27150 فداناا بمركز كفر صقر و 6500 فدان بمركز منيا القمح و 14500 فدان بمركز ديرب نجم بمساحة إجمالية تبلغ 211350 فدانا علي مستوى محافظة الشرقية.

