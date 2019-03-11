كامل الوزير: أزور غدا هيئة السكة الحديد للشد من أزر العاملين بها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه ليس بغريب على وزارة النقل فهو في الأساس مهندس وشارك في العديد من المشروعات الخاصة بوزارة النقل سواء في الموانئ وتطويرها، أو في الأنفاق أو الطرق والكباري أو غيرها من المشروعات التي شاركت فيها وأنا رئيس للهيئة الهندسية.



وأضاف الوزير، خلال لقائه بصحفيي الوزارة: "غدا سأقوم بزيارة لهيئة السكة الحديد لأشد من أزر العاملين بها وحثهم على العمل بجد خلال الفترة المقبلة، ولن أقوم بإنهاء خدمة أحد من العاملين في سكك حديد مصر إلا الأشخاص الذين يصرون على التقصير في العمل، فكل ما نطلبه فقط الالتزام بتنفيذ المطلوب خلال المرحلة المقبلة، وكل ما في الوزارة من مشروعات سينفذها مهندسو وموظفو الوزارة".



وتابع: "أعتز كثيرا بخلفيتي العسكرية، وسأستخدمها في تحقيق الانضباط داخل منظومة النقل بشكل عام، والسكة الحديد بشكل خاص، لأنه مرفق حيوي يمس جميع المواطنين بمختلف فئاتهم".



وتمنى "الوزير"، التوفيق من الله خلال الفترة المقبلة لجعل وزارة النقل في طليعة قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في قاموسه "شركة تخسر"، فالشركة لا بد أن تتولى المصاريف الخاصة بها، بل وتحقق مكسبا للدولة أيضا وهذا ما سيسعى إلى تحقيقه مع كافة الشركات التابعة لوزارة النقل.





