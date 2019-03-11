رئيس مصلحة الجمارك : التركيز على سرعة الإفراج الجمركي .. فيديو

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن أهم ما يتم التركيز عليه فى القانون الجديد هو سرعة الافراج الجمركي لتقليل التكلفة وتقليل عدد المستندات والاتجاه للعمل الالكترونى.



وأضاف نجم فى حواره لبرنامج "آخر النهار" أنه سيتم تطبيق الشباك الواحد فى مطار القاهرة حيث يتم تخليص جميع الاجراءات منها .



وتابع ان المحاضر مع المخالفين زادت بشكل كبير، مشيرا الى احكام الرقابة فى الجمارك بالتعاون مع الاجهزة الرقابية .

