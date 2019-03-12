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منوعات

شاهد.. صراخ نساء بعد انقاذهن من الموت فى المعركة الأخيرة للتنظيم بسوريا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:31 ص
داعيشات يصرخون بولائهم
داعيشات يصرخون بولائهم للجماعة الارهابية
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لعرائس داعشيات وهن غير نادمات على انضمامهن للتنظيم الارهابى أثناء نقلهن إلى أحد مخيمات اللاجئين بعد إنقاذهن في المعركة الأخيرة لداعش بسوريا ،وظهرن وهن يصرخن بشكل مسئ ويتعهدون بالولاء للجماعة الإرهابية.

وأظهر المقطع القصير نشرته صحيفة "ديلي ميل" عرائس داعشيات يرتدين نقابا باللون الأسود، ويحملن أطفالهن الصغار ، على ظهر شاحنة، حيث يقال إنه تم أخذهن من الحدود النهائية لداعش في باغوز إلى مخيم للاجئين.

ويمكن سماع عرائس داعش وهو يصرخون بشعارات التنظيم الارهابي ، والتباهي بانهم سيدات داعشيات ، فيما اعتدى بعضهن على الصحفيين ، وألقين المياه على الكاميرات التي تصورهن.



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