من لاعب إلى مدرب.. أبرز محطات زين الدين زيدان في رحلته مع الساحرة المستديرة

أعلن نادي ريال مدريد مساء اليوم ، عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفًا للمقال الأرجنتيني سانتياجو سولاري ، ليتولي زيزو منصب المدير الفني للنادي الملكي للمرة الثانية في مسيرته.



وكان زين الدين زيدان لاعبًا فى صفوف الميرنجي من عام 2001 حتى اعتزاله عام 2006 ، لتصبح هذه المرة هي الثالثة التي يتعاقد معه فلورنتينو بيريز رئيس النادي ، حيث تعاقد معه مرة كلاعب قادمًا من نادي يوفينتوس الإيطالي ، ومرتين كمدير فني للريال.



ويرصد صدى البلد أبرز محطات زين الدين زيدان مع الساحرة المستديرة سواء كلاعب أو مدرب.



- رحلته كلاعب



ولد زيدان في الثالث والعشرين من يونيو في مدينة مارسيليا لأبويين جزائريين وهما إسماعيل ومليكة ، والذين غادرا من الجزائر تجاه مارسيليا ، حيث ولد زيدان وكان أصغر أشقائه الخمسة.



بدأ زيدان عشقه لكرة القدم منذ الصغر ،وتحديدًا في سن الخامسة حيث كان يلعب مع أطفال الحي على ملعب من العشب الصناعي مساحته 80×12 ياردة كان بمثابة الساحة الرئيسية للمجمع السكني. وبعدها انضم إلى ناشئي نادي كان والذي بدأ معه مسيرته الكروية الاحترافية.



بدأ زيدان مسيرته الكروية مع كان الفرنسي عام 1988، ولعب معهم حتى عام 1992 ، حيث خاض 13 مباراة ، سجل فيهم 3 أهداف ، ليجذب أنظار نادي بوردو الذى بدأ فيه تألقه الكروي، حيث لعب 130 مباراة على مدار 4 مواسم ، سجل فيهم 30 هدفًا وصنع 10 أهداف ، فاز معهم بكأس إنترتوتو في عام 1995، وحصلوا على المركز الثاني في كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1996، لينتقل بعدها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي



قاد زين الدين زيدان اليوفي للفوز بلقب الدوري الإيطالي ، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين ، حيث لعب لصفوف السيدة العجوز 212 مباراة ، سجل فيهم 31 هدف وصنع 35 لينال جائزة أفضل لاعب في العالم عن جدارة واستحقاق عامي 1998 و 2000 ، ليصبح حديث العالم أجمع ، ويصبح من نصيب نادي ريال مدريد في عام 2001 ، في صفقة خيالية آنذاك وكانت الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 75 مليون يورو .



وخلال االموسم الأول لزيدان مع الفريق قادهم إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب الفريق على نادي باير ليفركوزن الألماني بهدف خيالي من زيدان في ملعب هامبدن بارك في جلاسكو وحصد كذلك جائزة أفضل لاعب في العالم، وفي الموسم الثاني حقق بطولة الدوري الأسباني. وفي 7 مايو 2006 لعب زيدان آخر مباراة له على صعيد الأندية على ملعب نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو، وكانت المباراة أمام نادي فياريال الإسباني، وقد انتهت المباراة بالتعادل 3–3 وسجل فيها زيدان الهدف الثاني في المباراة لتنتهي مسيرة زيدان كلاعب لكن مسيرته مع الساحرة المستديرة لم تنتهي.



ومع المنتخب الفرنسي، فقادهم للفوز ببطولة كأس العالم 1998 ، وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2000 ، وفي سن الـ34 قاد منتخب الديكة للوصول لنهائي بطولة 2006 لكنه ودع مسيرته مع الملاعب بالنطحة الشهيرة لماتيرازي لاعب المنتخب الإيطالي ، ومغادرته الملعب في مشهد سيبقى في الأذهان ، وخسارة المنتخب الفرنسي لبطولة العالم.



- رحلته كمدرب



بدأ زين الدين زيدان رحلته مع التدريب في ريال مدريد في 2013 كمساعد مدرب للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وساهم في إحراز الفريق في لقب دوري أبطال أوروبا عام 2014، وفي 2015 قام بتدريب ريال مدريد كاستيا.



وتولى زيدان المهمة الفنية للفريق الملكي في الرابع من يناير من عام 2016 ، خلفًا للإسباني المقال رافاييل بينيتيز، خاض 149 مباراة كمدير فني للفريق ، حقق الفوز في 105 ، وتعادل في 28 مباراة ، وخسر في 16.



وكانت هذه أهم إنجازاته كمدرب:



-حقق زين الدين زيدان 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا أعوام 2016، 2017، 2018



- حقق زين الدين زيدان بطولة الدوري الإسباني موسم 2016-2017



- حقق زيدان بطولة كأس العالم للأندية عامي 2016، 2017



- حقق زيدان بطولة كأس السوبر الأوروبية عام 2016 ، 2017



- حقق زيدان بطولة كأس السوبر الإسباني موسم 2017-2018



وفاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2016-2017 من قبل الفيفا



وقرر بيريز اليوم التعاقد معه للمرة الثالثة لإنقاذ الفريق بعد الموسم الكارثي للنادي ، فهل يكمل زيدان نجاحاته مع النادي الملكي.