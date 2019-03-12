خبراء: الحكومة مطالبة بتفعيل اقتراح أبو العينين للاستفادة من الخبرات اليابانية وتوفير المزيد من فرص العمل

خبير اقتصادي يشيد بمبادرة أبو العينين لإنشاء منطقة صناعية مصرية يابانية

ممتاز: مبادرة أبو العينين تؤكد دعم رجال الأعمال الشرفاء للتنمية في بلادهم

ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار، اقتراح رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بشأن تبني مقترح لإنشاء منطقة صناعية مصرية يابانية على أرض مصر، مؤكدين أنها تنم عن حس وطني لدى رجال الأعمال الوطنيين.وأشاد الدكتور صديق عفيفي، الخبير الاقتصادي ومستشار التخطيط والتنمية، باقتراح رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بشأن تبني مقترح لإنشاء منطقة صناعية مصرية يابانية على أرض مصر، على هامش انطلاق المنتدى المصري الياباني الـ11 أمس، الاثنين.وقال "عفيفي"، في تصريحات له، إن هذا الاقتراح يعد فرصة استثمارية كبيرة ستؤدى لنقلة اقتصادية تكنولوجية عظيمة، وعلى وزراء المجموعة الاقتصادية تدعيم هذا الاتجاه لتنفيذ هذا المقترح، موضحا أنه يمكن إقامة تلك المنطقة في منطقة خليج السويس تضم عددا من الصناعات اليابانية.وأكد أن التعاون المصرى اليابانى، يجب ألا يقتصر على صادراتنا لليابان من بترول وقطن ونباتات طبية وخضراوات وواردات من اليابان تتمثل فى آلات وأجهزة كهربائية وسيارات وجرارات وحديد بحجم تبادل تجارى وصل إلى مليار و265 مليون دولار، لكن يجب أن يمتد التعاون بين مصر واليابان فى نقل التكنولوجيا اليابانية الى أرض مصر فى الصناعات الثقيلة وهذا مؤكد سيحدث لو تم إنشاء المنطقة الصناعية اليابانية التى تدرس اليابان إنشاءها.وأوضح عفيفى أن المنطقة الصناعية اليابانية ستسهم بشكل كبير فى نقل الخبرات التكنولوجية اليابانية إلى مصر وتدريب العمالة المصرية ليكتسبوا خبرات متقدمة وسيؤدي هذا إلى تقليل البطالة فى مصر أيضا.كان رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية يابانية على أرض مصر، مؤكدا أنها ستعزز مناخ الاستثمار.وأشاد الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، بمقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني بإنشاء منطقة صناعية يابانية بمصر، منوها بأن هذه المبادرة تؤكد الحس الوطني وحرص رجال الأعمال الشرفاء علي دعم التنمية في وطنهم.وقال "ممتاز"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مبادرة "أبو العينين" ستساهم في تشجيع الدول الأجنبية على إنشاء مناطق استثمارية لكل دولة بمصر ويزيد من فرص المنافسة وتشجيع بيئة الاستثمار وزيادة فرص التصنيع المحلي على أرض مصر، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير القطاع الإنتاجي.وأضاف أن مبادرة "أبو العينين" ستلقي مزيدا من المتطلبات على الحكومة لتوسيع دائرة التعامل الرقمي لتأسيس الشركات وإنهاء التراخيص إلكترونيا والعمل على إنهاء البيروقراطية وتيسير بيئة الأعمال.وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى - اليابانى، أن مصر ومن واقع الدور المحورى الذى تقوم به مع أفريقيا والاتحاد الأوروبى، تقدم فرصا استثمارية حقيقية للجانب اليابانى، مشيرا إلى أن الجانب اليابانى أصبح لديه فكر جديد، خاصة مع تحسن المناخ الاستثمارى فى السوق المصرية.وقال أبو العينين، خلال منتدى الأعمال المصرى - الياباني، إن لقاء الجانب اليابانى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مثمرا، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية للشركات اليابانية، مطالبا بإنشاء منطقة صناعية يابانية فى مصر تكون بإدارة الجانب اليابانى.وأضاف أنه يمكن عمل مشروعات مشتركة مع أفريقيا داخل مصر، خاصة أن حافز الاستثمار فى أفريقيا يتمثل فى التكنولوجيا والنقل، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية لأفريقيا تتمثل فى النقل باعتباره عصب التجارة.