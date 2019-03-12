القضية الفلسطينية – الإسرائيلية محاضرة بالجامعة الأمريكية.. اليوم

ينظم مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة محاضرة بعنوان، "القضية الفلسطينية - الإسرائيلية: أين نحن؟ وإلى أين ذاهبون؟"، اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



يتحدث خلال المحاضرة دانيال ليفى، رئيس المنتدى الأمريكى للشرق الأوسط, حيث تدار المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.



شغل ليفي سابقًا منصب مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن. وهو أيضا المحرر المؤسس لصفحة الشرق الأوسط على موقع foreignpolicy

