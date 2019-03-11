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مرأة

هاني الناظر ينصح باحتياطات الأيام المقبلة لا تتجاهلها

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:56 م
احتياطات تغيرات الطقس
احتياطات تغيرات الطقس
ريهام قدري
يقول الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بالفيسبوك إن فصل الربيع يبدأ جغرافيا ٢١ مارس ويمتد حتي٢٠ يونيو ولكن مقدماته تبدأ الأيام القليلة القادمة وخلال هذه الشهور الثلاثة يحدث تغيرات حادة ومختلفة في الأحوال الجوية ما بين رياح خماسينية محملة بالأتربة وتغيرات في الحرارة من ارتفاع وانخفاض في الحرارة وتكاثر السحب وسقوط الأمطار وتنتهي تلك التقلبات مع بداية الصيف جغرافيا في ٢١ يونيو

وهذا يستدعي خلال تلك الفترة الحرص الشديد فيجب عدم الإسراع في خلع الملابس الشتوية بالكامل ولكن تتم بالتدريج كذلك الحرص كما قلت من قبل علي عدم تعرض الصغار وكبار السن ومرضي الحساسية للخروج في الأجواء المتقلبة خاصة المتربة مع ضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول السلطات الخضراء الطازجة يوميا والاستحمام دائمًا بصابون الجلسرين وأذكركم عند حدوث أي التهابات جلدية نلجأ لغسول الكلامينا كملطف للجلد وتناول مضادات الهستامين مثل تلفاست وكلاريتين وزيرتك وترياكتين وغيرها حسب شدة الحالة ووصف الطبيب المتخصص

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