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برلمانية: مشروع قانون لفصل متعاطي المخدرات من عمله

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:23 م
البرلمانية منى منير
البرلمانية منى منير
عبد الخالق صلاح
أعلنت البرلمانية منى منير؛ عن حصولها على توقيعات 60 من أعضاء مجلس النواب؛ لتقديم مشروع قانون بفصل الموظف الحكومي الذي يتعاطى المخدرات.

وأكدت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أنها تؤيد بشدة فصل كل موظف عام أو خاص يتعاطي المخدرات؛ لأنه ربما يتسبب في قتل ابرياء كما حدث في واقعة قطار محطة مصر؛ مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف هي أول من أعلن اجراء التحاليل للموظفين الموجودين بها لفصل المتعاطين.

وأوضحت؛ أنه سيتم فحص جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة المعامل التابعة لوزارة الصحة؛ منوهة إلى أنه سيتم منح فرصة التظلم لأصحاب العينات الايجابية قبل فصلهم نهائيا.

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