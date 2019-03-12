أبو الغيط محاضرا عن جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط في الـBUE

تنظم الجامعة البريطانية بالقاهرة، محاضرة، تحت عنوان "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط.. الواقع والتحديات"، يتحدث خلالها أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية.



المحاضرة ينظمها كل من مركز دراسات مصر و الشرق الأوسط ، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد و العلوم السياسية بالجامع، في مقرها بمدينة الشروق .



ويحضر عدد من المفكرين ورئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والأساتذة والطلاب و الشخصيات العامة.



