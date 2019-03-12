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تعليم

أبو الغيط محاضرا عن جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط في الـBUE

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:00 ص
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
كريم عاطف
تنظم الجامعة البريطانية بالقاهرة، محاضرة، تحت عنوان "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط.. الواقع والتحديات"، يتحدث خلالها أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية.

المحاضرة ينظمها كل من مركز دراسات مصر و الشرق الأوسط ، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد و العلوم السياسية بالجامع، في مقرها بمدينة الشروق .

ويحضر عدد من المفكرين ورئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والأساتذة والطلاب و الشخصيات العامة.

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