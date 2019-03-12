دانييل مور ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. كانت تريد إصلاح العالم

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن دانييل مور، الشابة الكندية البالغة من العمر 24 سنة، كانت إحدى ضحايا الطائرة الإثيوبية، ولكنها كانت تحمل معها قصة حزينة كبقية الركاب.



كانت مور قد عبرت عن سعادتها لاختيارها لحضور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي بكينيا.



وكتبت مور تغريدة على موقع تويتر، وهى في طريقها إلى الحدث، قبل أن تلقى حتفها في الحادث المفجع، إلى جانب أكثر من 150 شخصا آخرين.



وقالت "أنا متحمسة جدا لاختياري لحضور هذا الحدث.. أنا في طريقي إلى نيروبي"، مضيفة "لا أستطيع الانتظار لمشاركته ما سأتعلمه هناك".



وكانت الشابة من بين 18 كنديا على متن الطائرة.



وقالت عائلة الشابة، التي تنحدر من تورنتو، إن مور كانت تفعل "كل ما في وسعها لجعل العالم مكانا أفضل".



وتحطمت طائرة "737 ماكس 8" التابعة للخطوط الإثيوبية بعد دقائق من إقلاعها يوم الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.