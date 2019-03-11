التضامن: 79 % من الجرائم ترتكب بسبب المواد المخدرة

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن ، إن 79 % من الجرائم التي تم ارتكابها ترجع إلى تعاطي المواد المخدرة .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن قرار رئيس الجمهورية بفصل متعاطي المخدرات من أجهزة الدولة، في غاية الأهمية ، وكان لابد من تطبيقه خلال السنوات الماضية ،موضحا أنها ستعود بتوفير الأمان داخل الدولة .



وأوضح انه تم انتشار تعاطي المواد المخدرة بين الأطفال والمراهقين خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه يتم إجراء التحليل على الموظفين والسائقين، وتطبيق القانون في حالة إثبات، وجود نسبة تعاط من أنواع من المواد المخدرة.

