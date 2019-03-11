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توك شو

الباز: يكشف العقبات التى تواجهه فى وزارة النقل

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:51 م
السكة الحديد
السكة الحديد
توك شو
قال الإعلامى محمد الباز، إن قطاع النقل فى مصر والسكة الحديد، ضخت فيه الحكومة أموال خلال الفترة الماضية تم على إثرها تطوير بعض المزلقانات والمحطات، ولكن مازالت تحتاج الكثير جدًا من الأموال، لافتًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل لن يبدأ من الصفر ، ولكن فى ذات الوقت لا يمتلك "عصا سحرية"، تمكنه من حل المشاكل فورًا كما هو مرسوم فى عقول الكثيرين.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلًا:"كامل الوزير مش رايح وزارة النقل والسكة الحديد حتى يبدأ من الصفر ولكن فى ذات الوقت لا يجب أن نضغط على أعصابه بمعنى أن تطلعات المواطنين لتطوير السكة الحديد يجب أن توضع فى إمكانيات الدولة المصرية والمرحلة الراهنة التى تشهدها البلاد".

واستكمل "الباز"، قائلًا:"الفريق كامل الوزير ، ربما له صورة الساحر الذى يستطيع التغيير والإنجاز فى وقت قصير، كونه كان يعمل فى منظومة القوات المسلحة التى تستطيع إنجاز الأمور فى أقل وقت وبأكثر جودة وبتكلفة قليلة أيضًا، بينما انتقاله إلى قطاع آخر مدنى له ظروفه الخاصة يجعله أمام تحديات أولها الإمكانيات المادية كون مصر لديها مشاكل عدة فى الاقتصاد والتى تعمل عليها الدولة من خلال منظومة الاصلاح والتشريعات الجديدة التى تمكنت من التغلب على العديد من المشاكل والعقبات".

ولفت مقدم البرنامج، إلى أن التحدى الآخر الذى يواجه وزير النقل الجديد فى تطوير كافة منظومة النقل وليس السكة الحديد فقط، هو العنصر البشرى، الذى لديه موروث قديم بشأن العمل الحكومى ، الذى لا يوجد لدى موظفى القطاع الخاص، وتابع:"وهذا يوضح لنا سبب نجاح القطاع الخاص على العام"، مشددًا على أن تطوير العنصر البشرى داخل منظومة النقل أمر ضرورى وهام يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة وسيأخذ وقتًا طويلًا أيضًا.

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