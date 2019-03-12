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تفاصيل قتل أب لأطفاله الـ 3 فى المرج.. ارتكب الجريمة بالاشتراك مع زوجته الأولى .. وألقى جثث الأطفال فى الرشاح.. وعذب الأم لمنعها من الاعتراف عليه.. والشك في النسب كلمة السر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:56 ص
اب يقتل ابنائه الثلاثة
اب يقتل ابنائه الثلاثة مسرح جريمة
رامى المهدى
شهدت منطقة المرج جريمة بشعة منذ عدة أيام، عندما أقدم شخص على قتل أبنائه الثلاثة وإلقاء جثثهم فى ترعة الرشاح بمنطقة المرج بسبب شكه فى سلوك والدتهم.

حكاية أب وقتل اطفالة
البداية كانت عندما كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، ملابسات قتل رجل لابنائه الثلاثة منذ قرابة عام ونصف العام ، وتبين بان الاب وراء ارتكاب الواقعة بتحريض من زوجته الاولى .

مياه الترعة الملوثة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف.

تشكيل فريق بحث

أمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، بتشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الامن العام ومشاركة مباحث القاهرة .

وكشفت التحريات التى أعدها فريق البحث ان الزوجة أرسلت استغاثة لأحد البرامج ضد زوجها لتعذيبها ووضع مادة في عينها، مما تسبب فى إصابتها لشكة فى نسب أولاده بتحريض من زوجته الأخرى.

ضرب وتعذيب

وقررت" ا. ز " بسابقة زواجها من أحمد ع ا " 33 سنة عاطل والسابق إقامته بدائرة قسم المرج " وإعتياده منذ زواجهما التعدى عليها بالضرب وتعذيبها وأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال.

فقدان البصر

وأكدت أن زوجها قتل اطفالهما الثلاثة منذ فترة وقام بتعذيبها حتى فقدت بصرها واتهمته بتهديدها، مؤكدة أنها تزوجت منذ 6 سنوات بعد أن تعرفت على زوجها وأقامت فترة بمنطقة الزاوية الحمراء وانتقلت للعيش معه فى المرج مع زوجته الأولى أنجبت خلال تلك الفترة 3 أطفال هم ملك 3 سنوات وجنا عامين وطفل ثالث حديث الولادة وتخلص من جثثهم.

الشك فى النسب

وتابعت، أن زوجها المتهم تغير فى معاملتها بعد الانتقال لمنطقة المرج، حيث بدأ يشك فى نسب أطفاله الثلاثة وسلوكها لدرجة أنه حاول إجهاضها خلال حملها فى الطفل الاخير وانتظر ولادتها وقام بقتله، وأشارت إلى أن الزوج احضر برميلا مملوءً بالمياه وقام بإغراقهم داخله حتى لفظوا انفاسهم الأخيرة وتخلص منهم ولم تجد لهم جثث. 

تبادل الاتهامات 

وقالت الأم المتهمة فى التحقيقات ان زوجها بدأ فى الشك فى سلوكها والاعتداء عليها بالضرب بينما أنكر المتهم فى التحقيقات ما جاء على لسان زوجته واتهمها بقتل أطفاله الثلاثة وأمرت النيابة بحبس الزوجين على ذمة التحقيقات. 

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