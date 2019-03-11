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أخبار البلد

شاهد.. كيف ودع الفريق كامل الوزير زملاءه في الهيئة الهندسية

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:11 م
الرئيس السيسي و كامل
الرئيس السيسي و كامل الوزير
محمد إبراهيم
نشرت عدد من الصفحات المنسوبة للفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية السابق؛ وزير النقل الحالي؛ فيديو له وهو يقوم بتوديع زملائه وضباطه وجنوده من الهيئة الهندسية ؛ وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه حقيبة وزارة النقل.

وأدى الفريق كامل الوزير اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية اليوم وكلف الرئيس "الوزير" بضرورة تطوير مرفق السكة الحديد ومنظومة النقل بصورة عامة .


وقد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية خلال الندوة التثقيفية الثلاثون التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد؛ وقام بترقيته لرتبة الفريق.

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