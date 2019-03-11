شاهد.. كيف ودع الفريق كامل الوزير زملاءه في الهيئة الهندسية

نشرت عدد من الصفحات المنسوبة للفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية السابق؛ وزير النقل الحالي؛ فيديو له وهو يقوم بتوديع زملائه وضباطه وجنوده من الهيئة الهندسية ؛ وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه حقيبة وزارة النقل.



وأدى الفريق كامل الوزير اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية اليوم وكلف الرئيس "الوزير" بضرورة تطوير مرفق السكة الحديد ومنظومة النقل بصورة عامة .





وقد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية خلال الندوة التثقيفية الثلاثون التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد؛ وقام بترقيته لرتبة الفريق.