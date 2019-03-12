3 تحذيرات لاستخدام السكين للحفاظ على حدتها

يعد الاستخدام الخاطئ للسكين واحد من الأسباب الشائعة التي تجعله يفقد حدته بسرعة، ويجعل مهمتنا داخل المطبخ صعبة للغاية، إلا أن موقع "reader's digest" نشر 3 نصائح للسيدات من أجل الحفاظ على سكاكينهم حادة لأطول فترة ممكنة.



لا تقطع الطعام على الرخام

ينصح العديد من الطهاة السيدات بعدم استخدام ألواح تقطيع الطعام الزجاجية أو تقطيع الطعام على الرخام الخاص بالمطبخ، لأن ذلك يؤثر بشدة على مدى حدة نصل السكين الخاص بك، وأضافوا أن ألواح التقطيع الخشبية تأتي في المرتبة الأولى ويليها ألواح التقطيع البلاستيكية.



لا تستخدم السكاكين في تقطيع الخبز

لكل سكين استخدامه الخاص والذي صنع خصيصا لأجله وخلط الاستخدامات الخاصة بالسكاكين سيؤدي إلى صعوبة شديدة في عملية التقطيع، وهذا هو الحال مع الخبز، فبعض السكاكين مصممة بنصل قادر على التعامل مع طبقات الخبز بشكل أكثر سلاسة من السكاكين المخصصة لتقطيع الخضروات والفاكهة، وطبقات الخبز تلك ستفقد نصل السكين العادي حدته مع مرور الوقت.



لا تقطع الأطعمة المجمدة

بعض الأشخاص لا يمتلكون الصبر الكافي لانتظار ذوبان الثلج من على الأطعمة المُجمدة، ويقطعونها على الفور إلا أن هذا الخطاء الشائع يفقد السكين حدته بسبب تعامله مع الكتل الصلبة من الطعام.