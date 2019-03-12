رئيس مصلحة الجمارك يكشف بالتفصيل قيمة الرسوم المستحقة على السيارات الأوروبية.. فيديو

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ان الاعفاءات الجمركية على السيارات تقلل الموارد لكن مصر دولة تحترم اتفاقيتها مشيرا الى انه فى المقابل هناك استفادات مختلفة من الاعفاءات الجمركية على السيارات.



واضاف نجم فى حواره لبرنامج " أخر النهار" ان السيارات حتى 1600 سي سي ضريبة الوارد عليها 40% والأكبر من 1600 سي سي 135% جمرك وتم اعفائهم من الجمارك .



وتابع أنه يتم تحصيل قيمة مضافة بنسبة 15% للسيارات حتى 1600 سي سي ، والسيارات من 1600 حتى 2000 سي سي 29% وفيما فوق 44% من قيمة السيارة بالاضافة الى رسم التنمية .

