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ثقافة

مسئولة بمتحف اللوفر تزور شارع المعز وتشيد بالمتحف الإسلامي.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:09 م
مسئولة القسم الإسلامي
مسئولة القسم الإسلامي باللوفر داخل أحد أثار المعز
علاء المنياوي
قامت د. يانيك لينتز مديرة القسم الإسلامي في متحف اللوفر الفرنسي بجولة في شارع المعز اليوم وكان فى استقبالها شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز.

وتجولت لينتز في أبرز المعالم الأثرية في الشارع، واستمعت لشرح مفصل حول الشارع ومدرسة الطاهر برقوق وقاعة محب الدين وقبة الصالح نجم الدين أيوب ومجموعة السلطان قلاوون.

يذكر أن رئيسة القسم الإسلامي في اللوفر قامت اليوم أيضا بزيارة أخري إلي المتحف الإسلامي،حيث تفقدت قاعاته ومعروضاته الأثرية، وأشادت بسيناريو عرضه المتميز كما وصفته.
مسئولة بمتحف اللوفر تزور شارع المعز وتشيد بالمتحف الإسلامي.. صور
مسئولة بمتحف اللوفر تزور شارع المعز وتشيد بالمتحف الإسلامي.. صور
مسئولة بمتحف اللوفر تزور شارع المعز وتشيد بالمتحف الإسلامي.. صور
مسئولة بمتحف اللوفر تزور شارع المعز وتشيد بالمتحف الإسلامي.. صور

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