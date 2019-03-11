صلاح فوزي: دساتير العالم تتضمن موادا لكيفية تعديلها.. فيديو

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن الدساتير هى من صناعة البشر، موضحًا أن جميع دساتير العالم تتضمن موادا لكيفية تعديلها.



وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناى سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن الصناعة البشرية لن تعطى الأفضل وقت الإعداد، والتعديل يكون الأفضل فى وقت معين.



وأشار إلى أن عامل الزمن قد يفرز أن هناك نصوص لا يجب تطبيقها وتتناقض مع أشياء أخرى ولذلك يجب التعديل.



وأوضح أن الدستور قد يواجه أشياء صعبة فى تعديلها.



وكشف أن تعديل الدستور المصري يتطلب أن يقدم المقترح من 120 عضوا من البرلمان أو من السيد رئيس الجمهورية أو الموافقة من الأغلبية فى الجلسة و يحال للجنة التشريعية.

