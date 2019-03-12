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تعليم

اليوم.. تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:50 ص
المقر الإقليمي لاتحاد
المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الازهر
محمد شحتة
تفتتح جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، والذى تحتضنه الجامعة بمقرها بمدينة نصر.

يشارك في الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء.

كما يشارك في الافتتاح نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والأستاذ مؤمن متولي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.

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