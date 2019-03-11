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اقتصاد

تعرف على مصادر الإيرادات العامة في الموازنة.. أهمها الضرائب

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:54 م
ايرادات الموازنة
ايرادات الموازنة
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الايرادات العامة بموازنة العام المالي 2018/2019 الجاري إلى 989.2 مليار جنيه بمعدل زيادة بلغت154.6 مليار جنيه عن العام المالي الماضي والذي سجل وقتها 834.622 مليار.

ينشر "صدي البلد" أبرز مصادر الإيرادات العامة للموازنة والتي تعتمد علي 3 روافض (الضرائب، المنح، الإيرادات الأخري).

تشكل الضرائب المورد الأهم من الإيرادات العامة للموازنة إذ تبلغ بالموازنة العامة خلال السنة المالية الحالية نحو 770.3 مليار جنيه وتشكل نسبة 77.9% من إجمالي الإيرادات و تأتي الإيرادات الضريبية المصنفة في الباب الأول للإيرادات العامة في أنواع متعددة وهي ضرائب علي ( الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية، الممتلكات، القيمة المضافة ، الجمارك، الضرائب الأخري).

تأتي في المرتبة الثانية المنح إذ يتم تصنيفها في الباب الثاني من الإيرادات العامة وتبلغ قيمتها في الموازنة العامة نحو 1.141 مليار جنيه وتشكل نحو 0.115% من جملة الإيرادات العامة و يتم تحصيلها من ( الحكومات الأجنبية، المنظمات الدولية، الجهات الحكومية).

تحتل الإيرادات الأخري باعتبارها غير ضريبية الباب الثالث بالموازنة، إذ تبلغ قيمتها في الموازنة الحالية نحو 217.8 مليار جنيه وتشكل نحو 22.02% من إجمالي الإيرادات العامة و يتم تحصيلها من مجموعة من المصادر أبرزها عوائد الملكية وأرباح الأسهم مثل ( الإيرادات من الهيئات الاقتصادية و الجهات السيادية مثل قناة السويس و البنك المركزي المصري وهيئة البترول، القطاع العام والخاص و الأعمال العام، وغيرها)، بالإضافة لحصيلة بيع السلع والخدمات والتعويضات والغرامات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والإيرادات المتنوعة الأخرى.

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