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الجعفراوى: الحشيش من أسهل المواد التي يتم اكتشافها

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:56 م
متعاطي المواد المخدرة
متعاطي المواد المخدرة
حسام الحارتي
قالت الدكتورة إيناس الجعفراوى، المستشار بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المواد المخدرة بصفة عامل، تؤدي إلى إصابة العقل والجسم بأمراض مزمنة .

وأضافت خلال لقائها ببرنامج " الحياة "، اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، إن بداية تعاطي المواد المخدرة ، يصبح بمثابة تسكين للألم مثل الترامادول "، ولكن بعض تجاوز تلك المرحلة يصبح المتعاطي مدمن.

وأوضحت أن مخدر " الحشيش "، ليس له أعراض انسحابية على الإنسان لتخزينه بداخل الجسد ، معلقة :" الحشيش من أسهل المواد التي يتم اكتشافها ".

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