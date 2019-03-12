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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل ريش البانية مع الخضار

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:25 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بانيه مع الخضار بشكل جديد ومذاق لا يقاوم يجعل جميع أفراد الأسرة يعشق تناولة .

المقادير :

ريش
لبن
عيش توست
بيض
جبنة بارميزان
بصل
ثوم
بهارات
ريحان
خل بلسمك
زعتر
زيت
ملح فلفل أسود
خضار سوتيه للتقديم

طريقة التحضير :

* باستخدام مطرقة اللحم لفرد الريش

* يبشر البصل على الريش ويفرم الثوم ويضاف للريش مع التوابل والملح والفلفل

* في طاسة ساخنة جدًا على النار يوضع قليل من الزيت ويشوح الريش

* في طاسة أخرى تشوح الخضراوات المسلوقة لعمل السوتيه

* بقية تتبلية الريش يضاف إليها الريحان والزعتر والبهارات وجبنة بارميزان وعيش توست مبشور وفص ثوم ومشوح في الزبدة

* يخلط البيض واللبن

* يتبل الريش المحمر بالخل البلسمي ويُغطى بخليط العيش المتبل

* ترص في صينية في فرن مع قليل من الزيت وتدخل فرن ساخن

* تقدم إلى جانب الخضار السوتيه

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