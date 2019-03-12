طريقة مبتكرة لعمل ريش البانية مع الخضار

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بانيه مع الخضار بشكل جديد ومذاق لا يقاوم يجعل جميع أفراد الأسرة يعشق تناولة .



المقادير :



ريش

لبن

عيش توست

بيض

جبنة بارميزان

بصل

ثوم

بهارات

ريحان

خل بلسمك

زعتر

زيت

ملح فلفل أسود

خضار سوتيه للتقديم



طريقة التحضير :



* باستخدام مطرقة اللحم لفرد الريش



* يبشر البصل على الريش ويفرم الثوم ويضاف للريش مع التوابل والملح والفلفل



* في طاسة ساخنة جدًا على النار يوضع قليل من الزيت ويشوح الريش



* في طاسة أخرى تشوح الخضراوات المسلوقة لعمل السوتيه



* بقية تتبلية الريش يضاف إليها الريحان والزعتر والبهارات وجبنة بارميزان وعيش توست مبشور وفص ثوم ومشوح في الزبدة



* يخلط البيض واللبن



* يتبل الريش المحمر بالخل البلسمي ويُغطى بخليط العيش المتبل



* ترص في صينية في فرن مع قليل من الزيت وتدخل فرن ساخن



* تقدم إلى جانب الخضار السوتيه