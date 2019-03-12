طريقة مبتكرة لعمل ريش البانية مع الخضار

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بانيه مع الخضار بشكل جديد ومذاق لا يقاوم يجعل جميع أفراد الأسرة يعشق تناولة .
المقادير :
ريش
لبن
عيش توست
بيض
جبنة بارميزان
بصل
ثوم
بهارات
ريحان
خل بلسمك
زعتر
زيت
ملح فلفل أسود
خضار سوتيه للتقديم
طريقة التحضير :
* باستخدام مطرقة اللحم لفرد الريش
* يبشر البصل على الريش ويفرم الثوم ويضاف للريش مع التوابل والملح والفلفل
* في طاسة ساخنة جدًا على النار يوضع قليل من الزيت ويشوح الريش
* في طاسة أخرى تشوح الخضراوات المسلوقة لعمل السوتيه
* بقية تتبلية الريش يضاف إليها الريحان والزعتر والبهارات وجبنة بارميزان وعيش توست مبشور وفص ثوم ومشوح في الزبدة
* يخلط البيض واللبن
* يتبل الريش المحمر بالخل البلسمي ويُغطى بخليط العيش المتبل
* ترص في صينية في فرن مع قليل من الزيت وتدخل فرن ساخن
* تقدم إلى جانب الخضار السوتيه
المقادير :
ريش
لبن
عيش توست
بيض
جبنة بارميزان
بصل
ثوم
بهارات
ريحان
خل بلسمك
زعتر
زيت
ملح فلفل أسود
خضار سوتيه للتقديم
طريقة التحضير :
* باستخدام مطرقة اللحم لفرد الريش
* يبشر البصل على الريش ويفرم الثوم ويضاف للريش مع التوابل والملح والفلفل
* في طاسة ساخنة جدًا على النار يوضع قليل من الزيت ويشوح الريش
* في طاسة أخرى تشوح الخضراوات المسلوقة لعمل السوتيه
* بقية تتبلية الريش يضاف إليها الريحان والزعتر والبهارات وجبنة بارميزان وعيش توست مبشور وفص ثوم ومشوح في الزبدة
* يخلط البيض واللبن
* يتبل الريش المحمر بالخل البلسمي ويُغطى بخليط العيش المتبل
* ترص في صينية في فرن مع قليل من الزيت وتدخل فرن ساخن
* تقدم إلى جانب الخضار السوتيه