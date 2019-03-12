70 بحثًا أمام المؤتمر الدولي الأول لتمريض الزقازيق

اكد الدكتور "خالد عبد الباري " رئيس جامعة الزقازيق أنه من المقرر ان تعقد كلية التمريض بجامعة الزقازيق مؤتمرها العلمي السنوي الثاني عشر و الدولى الأول بعنوان "التمريض الشامل.. مبادرة من أجل الارتقاء بالصحة العالمية " على مدى يومي 25 ، و26 مارس الجاري بالمركز العلمي لمستشفى الجراحة بمشاركة دولية من جامعات الهند واليمن والعراق .



فيما أكدت الدكتورة "نادية طه" عميد الكلية بأن المؤتمر يعقد بالتعاون مع ثلاث جامعات دولية وهي جامعة حضر موت باليمن، جامعة تكريت بالعراق، وكلية ﭽولكا للتمريض والعلوم الصحية بالهند ، حيث يتناول عدة محاور حول التعليم التمريضى الشامل، والتحديات التي تواجه الصحة العالمية ، وأجندة منظمة الصحة العالمية .



ومن جانبها فقد اكدت الدكتورة " أماني صبحي" وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أنه سيتم عرض ومناقشة الحديث فى الممارسات التمريضية ووضع المقترحات والحلول لضمان جودة الرعاية الصحية والوقوف على التحديات التي تواجه المهنة وتلبية متطلبات سوق العمل من خلال مناقشة 70 بحثا وورقة علمية علي مدار جلساته العلمية وأضافت أن هذا المؤتمر هو المؤتمر العلمي الثاني عشر للكلية وقد أخذنا علي عاتقنا أن يكون المؤتمر دوليا اعتبارا من هذا العام بمشاركة دول عربية وأجنبية.