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أخبار البلد

مدير صندوق الإدمان: من يطلب العلاج نعتبره مريضا ويعالج مجانا في سرية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:51 ص
متعاطي مخدرات
متعاطي مخدرات
محمد عبد المنعم
أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التنسيق حاليا مع جميع الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، كما سيتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقي الحافلات المدرسية.

وأشار فى تصريحاته إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقى الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، وتصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف "عثمان" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

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