نبيل الحلفاوي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: بشجع الزمالك

فاجأ الفنان القدير نبيل الحلفاوي الجميع ونشر تغريدة لة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يشجع الزمالك أحيانًا.



ورد الحلفاوي على تغريدة الفنان صلاح عبد الله التي كانت تدعو لنبذ التعصب قائلا: والله يا كابتن صلاح أنا أحيانا ببقى زمالكاوي جوه مصر برضه زي امبارح مثلا ، طبعا فاهم قصدك (بره مصر.. تقصد بره المنافسة المحلية) بس أنا بدقق حبتين.



يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوى مسلسل "أمر واقع" والذي شاركه البطولة فيه كريم فهمى ونجلاء بدر وعرض فى رمضان العام الماضى.