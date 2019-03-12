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اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الأصول وللخصوم البنوك إلى 5.432 تريليون جنيه بنهاية 2018

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي

تراجع جملة الأصول والخصوم للبنوك إلي 5.432 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي بفارق186 مليار جنيه ومقارنة بـ 5.5 تريليونا في أكتوبر السابق لهما بفرق68 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم الأصول النقدية بلغت 55.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 54.3 مليارا في نوفمبر 2018 ومقارنة بـ 55.3 مليار جنيه في أكتوبر ونفس العام.

وبلغ حجم الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة نحو 1.91 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.8 تريليونا في نوفمبر 2018 ومقارنة بـ 1.832 تريليون جنيه في أكتوبر 2018

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