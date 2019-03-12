برلمانية: نقل الموظف متعاطي المخدرات إلى وظيفة إدارية

أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن البرلمان يبحث في إعداد تشريع لتجريم تعاطي المخدرات على مستوى الجمهورية، وبالأخص الوظائف الحساسة بالدولة، للحد من انتشار الحوادث وخفض نسبة تعاطي المخدرات.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيسي في وقوع الحوادث والكوارث في الدولة، هو تعاطي المخدرات ولابد من الإسراع في تحديد وقت قريب جدًا لتوقيع كشف على جميع الموظفين داخل الوظائف الحساسة وغيرها".



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن التشريع ما زال محض الدراسة وفكرته انه يتم الكشف على الموظفين في جميع الوظائف، وفي حالة اكتشاف تعاطي يتم نقل الموظف إلى وظيفة إدارية وإذا تم تكرار التعاطي يتم فصله بشكل نهائي.



وأوضحت النائبة أن البرلمان في الفتره الأخيرة قام بعمل حصر لجميع الموظفين لتسوية أمورهم، مطالبة الحكومة بإطلاق قرارات سريعة لنقل الموظفين المتعاطين من أماكنهم إلى وظائف إدارية والعمل على علاجها.



كان الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، قال إن صندوق مكافحة الإدمان التابع للوزارة يتعامل على قضية الكشف المبكر على متعاطي المخدرات في بيئة العمل بشكل عام، خاصة في الوظائف الحساسة مثل سائقي حافلات المدارس.