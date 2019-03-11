تفاصيل إحالة 3 مسئولين بمستشفى بنها لمجلس تأديب بسبب سقوط مصعد

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه تمت إحالة ثلاثة من المختصين بمستشفى بنها الجامعي إلى مجلس التأديب، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها، مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن الثلاثة متهمين هم موظفون عموميون، ولذلك تمت إحالتهم للتحقيق، مؤكدًا أن النيابة قامت بالتحقيق مع اثنين آخرين، ولكن ليسوا موظفين.



وكشف أن العقوبة الجنائية حبس 5 سنوات لأحد المتهمين و3 سنوات لآخر، 6 سنوات لآخر وكفالة 50 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه من الممكن أن تظل كما هي أو أن تخفض إذا انتقلت لأن هذا الحكم صادر من محاكم أول درجة، وفقًا للعقوبة المدنية فمن الممكن أن يفصل هؤلاء الأشخاص.



