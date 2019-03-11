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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 11-3-2019

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:04 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
شهد يوم الاثنين الموافق 11 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك أبرزها شكوى مجلس إدارة القلعة البيضاء لاعب الأهلى السابق شريف عبد المنعم إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الاهلي السابق.
كشف مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تقدم بمذكرة رسمية للهيئة الوطنية للإعلام ضد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق بعد تصريحاته بالأمس في قناة الأهلي.

مدرب الزمالك في جلسة خاصة مع ثنائي الفريق.
حرص أمير عزمي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التحدث مع ثنائي الفريق الأبيض أيمن حفني ومحمد عنتر عقب استبعادهما من مواجهة جورماهيا أمس الأحد.

جروس يوجه تعليمات مشددة لـ نجم الزمالك.
حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، على إعطاء تعليمات مشددة للاعب الفريق الأبيض إبراهيم حسن خلال الأيام الماضية، من أجل إصلاح بعض الأخطاء الفنية التي يقع فيها اللاعب.

الجهاز الفني للزمالك يحذر حميد أحداد من تكرار الوقوف على الكرة.
حرص البعض من أفراد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التحدث مع المغربي حميد أحداد، عقب توقيع عقوبة عليه من قبل مجلس إدارة النادي الأبيض، بقيمة 300 ألف جنيه بسبب قيامه بالوقوف على الكرة أثناء مواجهة جورماهيا أمس الأحد.

شرط وحيد لرفع العقوبة عن حميد أحداد.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن شرط الإدارة لرفع العقوبة المالية التي تم توقيعها على اللاعب المغربي حميد أحداد بقيمة 300 ألف جنيه بعد ما بدر منه في مباراة جورماهيا الكيني بالأمس والوقوف على الكرة.

يوسف أوباما عن استبعاده من قائمة معسكر المنتخب: سأتحدى نفسي.
كشف يوسف “أوباما” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزملائه بالفريق الأبيض خلال الأيام الماضية، عن رأيه بخصوص استبعاده من معسكر منتخب مصر الذي من المقرر أن ينطلق شهر مارس الجاري، مؤكدا دخوله في تحدٍ مع نفسه خلال الفترة الحالية، ليكون واحدا من المختارين بقائمة الفراعنة النهائية، التي تخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

بعثة الزمالك تتوجه إلى الجزائر.. الجمعة المقبل.
حجز مسئولو نادي الزمالك تذاكر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل، ويأتي هذا بعد التراجع عن استقدام طائرة خاصة للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد.
تواصل مجلس ادارة نادي الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، خلال الأيام الماضية، من أجل إنهاء الاتفاق معه حول انضمامه لصفوف النادي، بداية من الموسم المقبل، حسب الاتفاق المسبق بين مسئولي الناديين.

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