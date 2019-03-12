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برلمان

برلمانية: حياة المواطن خط أحمر.. وسحب رخصة السائق المتعاطي ضرورة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:00 ص
النائبة هبه هجرس
النائبة هبه هجرس
القسم السياسي
ثمنت النائبة هبه جرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، جهود وزيرة التضامن الاجتماعي لتبنيها صندوق مكافحة الإدمان والعمل على قضية الكشف المبكر على متعاطي المخدرات في بيئة العمل بشكل عام.

وأكدت "هجرس" في تصريحات لـ"صدي البلد"، على ضرورة توقيع العقوبات اللازمة على متعاطي المخدرات بالوظائف الحساسة مثل السائقين او غيرهم، عن طريق سحب الرخصة بشكل تدريجي خلال فترات محددة وفي حالة التكرار تسحب بشكل نهائي، قائلة:" اللي عايز ياخد مخدرات يخدها بعد مايروح البيت".

وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن المخاطرة بحياة الغير خط احمر، مطالبة بمشاركة وزارة الداخلية المسؤولية وبالاخص المرور لسرعة ضبط أي شخص يتعاطى المخدرات و يهدد سلامة المواطن .

كان الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، قد قال إن صندوق مكافحة الإدمان التابع للوزارة يتعامل على قضية الكشف المبكر على متعاطي المخدرات في بيئة العمل بشكل عام، خاصة في الوظائف الحساسة مثل سائقي حافلات المدارس.

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