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بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزائها.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:10 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
أيمن سيد
كشف الفنان بيومي فؤاد عن علاقته بوالدته قبل وفاتها، مشيرا إلى أنه طلب منها الدعاء له لأنه كان ذاهبا لعرض إحدى مسرحياته بالإسكندرية، وأثناء سفره هاتفه شقيقه وأبلغه بوفاتها.

وبكى "بيومي" خلال حواره لبرنامج "واحد من الناس"، مشيرا إلى ان والدته كانت تحب الحياة ومقبلة عليها، وأنهم كانوا فى صدمة كبيرة بعد وفاتها، ولم يصدقوا ذلك .

واشار إلى شقيقه اعطاها حقنة انسولين اعتقادا منهم انها مجرد غيبوبة سكر فقط، فيما قام بالاتصال بزوجته وصرخت بالهاتف لانها كانت تحبهاـ مشيرا الى انه نزل على الفور من القطار وذهب إلى البيت ودفنها، ولكنه لم يحضر عزائها: "بحمد ربنا- عز وجل- إنى دفنتها".

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