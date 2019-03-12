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برلمان

هبة هجرس تقدم مشروع قانون جديد لإنشاء نقابة المهن النفسية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:00 ص
النائب هبه هجرس
النائب هبه هجرس
القسم السياسي
تقدمت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة المهن النفسية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وتم تحويلة للجنة القوي العاملة للمناقشة.

وأضافت "هجرس" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المشروع يتضمن الحقوق لـ 100 مهني في مجال الصحة النفسية بالاضافة إلى رفع حماية المهنة من الدخلاء ورفع المستوى المهني وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفئة تؤثر بشكل فعال في المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش، ووجود نقابة يحمي البلاد من المعدين وتمثيلهم في المحافل الدولية.

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