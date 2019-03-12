نيفين جامع: برتوكول تعاون مع البيئة لإنشاء وحدات البيوجاز

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك تعاونا مشتركا مع وزارة البيئة لانشاء وحدات (الغاز الحيوي) البيوجاز لتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة.



واعلنت " جامع" في تصريحات لها اليوم، أنها وقعت أنه تم توقيع بروتوكول لإقراض الأفراد بقيمة تبدأ 100 حتي 500 ألف جنيه و الشركات بقيمة مليون جنيه، لدعم تمويل ذلك المشروع عبر الجمعيات.



وأوضحت أن المشروع مخطط له توفير 600 فرصة عمل للشباب علي مستوي المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.

