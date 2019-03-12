ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

نيفين جامع: برتوكول تعاون مع البيئة لإنشاء وحدات البيوجاز

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:00 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك تعاونا مشتركا مع وزارة البيئة لانشاء وحدات (الغاز الحيوي) البيوجاز لتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة.

واعلنت " جامع" في تصريحات لها اليوم، أنها وقعت أنه تم توقيع بروتوكول لإقراض الأفراد بقيمة تبدأ 100 حتي 500 ألف جنيه و الشركات بقيمة مليون جنيه، لدعم تمويل ذلك المشروع عبر الجمعيات.

وأوضحت أن المشروع مخطط له توفير 600 فرصة عمل للشباب علي مستوي المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.

ترشيحاتنا

إسرائيل تسخر من هيفاء وهبي.. فيديو

قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو

شاهد.. آخر فيديو صوِّر داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

موجز الأخبار.. ‎السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير الواقع.. وأبو العينين يطالب بإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار هيونداي جيتز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

الأهلي: نتوقع حضور 25 ألف متفرج في لقاء الأهلي وشبيبة الساورة .. فيديو

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

الأزهر: رسول الله أوصى الأزواج بالابتعاد عن أمرين للفوز بالسعادة

علي جمعة: في هذه الحالة تسقط نفقة الزوجة ومؤخر الصداق

آخر كلمات العالم المغربي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

سقوط فتاة من الطابق الـ 14 بالمطرية في ظروف غامضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟