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برلمان

نائب يطالب بمناقشة تقرير الحكومة نصف السنوي داخل البرلمان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:01 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
القسم السياسي
قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بإرسال تقرير النصف سنوي للبرلمان، موضحا انه أمر طبيعي جاء نتيجة اتفاق بين البرلمان والحكومة.

وطالب "بدراوي"، في تصريحاته لـ"صدي البلد"، بمناقشة التقرير داخل اللجان والجلسة العامة، مشيرا إلي ان التقارير التي ارسلت قبل ذلك لم يناقشها المجلس حيث كانت ترسل للإطلاع وليس للمناقشة.

وأضاف عضو البرلمان، أن المجلس كجهة رقابية يمثل الشعب، في حاجه لهذا التقارير لمناقشته ومعرفة الأمور التي تمت في تلك الفترة، موضحا أنه علي اللجان المختصة مناقشته وبيان أثره.

وتلقى البرلمان، خلال الفترة المقبلة، التقرير النصف سنوي، عن أداء الحكومة، بشأن الأداء المالي والإقتصادي في النصف الأول"يوليو – ديسمبر"، من العام المالي الحالي 2018-2019، متضمنًا العديد من الإيجابيات التي تقوم بها الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي طوال الفترة الماضية.

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